Αντιμέτωπη με μία σοβαρή κρίση βρίσκεται η Europol που καταδεικνύει προβλήματα στη ασφάλειά της λόγω της εξαφάνισης ευαίσθητων αρχείων κορυφαίων αξιωματούχων της.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το POLITICO, μια σειρά από εξαιρετικά ευαίσθητα αρχεία της αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ που περιείχαν προσωπικές πληροφορίες κορυφαίων στελεχών επιβολής του νόμου εξαφανίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Τα αρχεία φέρεται να ήταν κλειδωμένα, σε μια ασφαλή αποθήκη μέσα στα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με σημείωμα της υπηρεσίας που διακινήθηκε εσωτερικά και περιήλθε σε γνώση του POLITICO, αλλά και με συνομιλίες με νυν και πρώην στελέχη, τα έντυπα αρχεία προσωπικού της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol, Catherine De Bolle, και άλλων ανώτερων αξιωματούχων διέρρευσαν λίγο πριν από τον Σεπτέμβριο.

«Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Διεύθυνση της Europol ενημερώθηκε ότι τα έντυπα προσωπικά αρχεία πολλών μελών του προσωπικού της», έγραφε το σημείωμα. Όταν οι αξιωματούχοι έλεγξαν όλα τα αρχεία της υπηρεσίας, ανακάλυψαν ότι έλειπαν επιπλέον αρχεία.

Το περιστατικό βρισκόταν στο επίκεντρο συζήτησης του τμήματος που εδρεύει στη Χάγη, με το προσωπικό να ανταλλάσσει σημειώσεις για το πώς χάθηκαν τα αρχεία — και, κυρίως, να προσπαθούν να καταλάβουν πώς η κεντρική αρχή επιβολής του νόμου της Ευρώπης βρέθηκε αντιμέτωπη με τέτοιο χάος.

"Δεδομένου του ρόλου της Europol ως αρχής επιβολής του νόμου, η εξαφάνιση των προσωπικών αρχείων των μελών του προσωπικού συνιστά σοβαρό περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων", ανέφερε το σημείωμα, που κοινοποιήθηκε στο εσωτερικό σύστημα της πλατφόρμας μηνυμάτων της και με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου.

Η Europol είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονίζει σημαντικές διεθνείς έρευνες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με εθνικές αστυνομικές αρχές και εταίρους όπως η Interpol και το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το POLITICO μίλησε με τέσσερις νυν και πρώην αξιωματούχους της Europol που γνωρίζουν το περιστατικό. Μερικοί από τους χαμένους φακέλους επανεμφανίστηκαν όταν ένας πολίτης τους βρήκε εγκαταλελειμμένους σε δημόσιο χώρο στη Χάγη και τους παρέδωσε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, ανέφεραν οι τέσσερις αξιωματούχοι.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσο καιρό αγνοούνταν ούτε γιατί τους είχαν πάρει από το εσωτερικό της υπηρεσίας, ανέφεραν οι ίδιοι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του POLITICO, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χάγης, Στίβεν βαν Σαντέν, είπε: «Η αστυνομία της Χάγης ενεπλάκη σε ορισμένες λεπτομέρειες που σχετίζονται με μια εν εξελίξει εσωτερική έρευνα της Europol».

Οι φάκελοι προσωπικού ήταν αυτοί της εκτελεστικής διευθύντριας της Europol De Bolle και τριών από τους υποδιευθυντές της, Jürgen Ebner, Andrei Lințǎ και Jean-Philippe Lecouffe, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τριών εκ των τεσσάρων αξιωματούχων.

Τα αρχεία ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την αίτηση εργασίας του υπαλλήλου, σχετική εκπαίδευση, ημερομηνίες γέννησης, κατάσταση γάμου, εξαρτώμενα πρόσωπα, τρέχουσα διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που αποθηκεύονται από το HR, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Μετά το περιστατικό, ο επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της υπηρεσίας, Massimiliano Bettin, τέθηκε σε διοικητική άδεια, ανέφεραν οι τέσσερις αξιωματούχοι.

Το εσωτερικό σημείωμα της Europol ανέφερε ότι, «μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της μονάδας HR δεν θα είναι διαθέσιμος μέχρι νεωτέρας» και «ο επικεφαλής του τμήματος διοίκησης θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια για τη διαχείριση της μονάδας HR».

Ένα email που στάλθηκε από το POLITICO στη διεύθυνση email του Bettin στην Europol έλαβε μια αυτόματη απάντηση, η οποία έγραφε "ευχαριστώ για το μήνυμά σας, δεν είμαι διαθέσιμος. Δεν έχω πρόσβαση στα mail μου". Η σελίδα του Bettin στο LinkedIn αναφέρει ότι έχει «υποβάλλει αίτηση» για μια νέα δουλειά.

Ο Bettin, πρώην επικεφαλής της ιταλικής αστυνομίας, κατείχε το πόστο αυτό στην Europol από το 2016.

Τα ευαίσθητα έντυπα αρχεία HR της Europol φυλάσσονται κλειδωμένα σε ένα χρηματοκιβώτιο, σε ένα δωμάτιο στο οποίο έχει πρόσβαση περιορισμένο προσωπικό. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τον κωδικό στο χρηματοκιβώτιο, είπε ένας από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση. Δεν είναι σαφές πώς διέρρευσαν τα αρχεία.

Σύμφωνα με μία θεωρία, τα αρχεία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί για να βλάψουν τον Bettin, στο πλαίσιο εσωτερικών συγκρούσεων εντός της υπηρεσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ενημερώθηκε επίσης για το περιστατικό, όπως και τα μέλη του προσωπικού των οποίων οι φάκελοι εμπλέκονται στην υπόθεση διαρροής, ανέφερε το εσωτερικό σημείωμα.

Σε δήλωσή του στο POLITICO, ο ΕΕΠΔ είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «σε αυτό το στάδιο για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».



