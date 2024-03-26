Την τεράστια καταστροφή που υπέστη το Crocus City Hall στη Μόσχα μετά την αιματηρή επίθεση δείχνουν νέα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, καθώς οι δράστες έβαλαν φωτιά την ώρα της επίθεσης. Οι νεκροί του μακελειού έχουν φτάσει τους 133.

Στα πλάνα των βίντεο του ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης που είδαν το φως της δημοσιότητας, το Crocus City Hall δείχνει εντελώς κατεστραμμένο. Οι παριστάμενοι στη συναυλία του ρωσικού συγκροτήματος Picnic χρειάστηκε να ξεφύγουν από τα πυρά των δραστών και τις πύρινες γλώσσες.

Ερωτήματα εγείρονται στη σκιά της αιματηρής επίθεσης στο Crocus City για την αποτυχία των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας να αποτρέψουν την επίθεση που με τη σειρά της θέτει υπό αμφισβήτηση το κράτος ασφαλείας που έχει διακηρύξει ως προτεραιότητά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το κράτος ασφαλείας της Ρωσίας υπήρξε εξόχως αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά στις διώξεις και συλλήψεις αντιπάλων του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αιφνιδιάστηκε από τη μαζική επίθεση κοντά στη Μόσχα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητές του, τους πόρους και τη συλλογή πληροφοριών.

Η FSB, η κύρια υπηρεσία διάδοχος της KGB της σοβιετικής εποχής, έχει επιδοθεί σε μία επιχείρηση καταδίωξης Ουκρανών σαμποτέρ εντός της Ρωσίας, την καταστολή ακτιβιστών που ασκούν κριτική κατά του Κρεμλίνου, αλλά και στην παρεμπόδιση των επιχειρήσεων εχθρικών ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και αναλυτές ασφαλείας, αυτό εξηγεί γιατί η FSB απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση από ισλαμιστές μαχητές, όπως το ISIS-K , που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

«Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα», είπε στο Reuters ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην ανώτερος αξιωματικός επιχειρήσεων της CIA που υπηρέτησε ως επικεφαλής του σταθμού της Μόσχας.

