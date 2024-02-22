Υπό πίεση ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων με φωνές για αντικατάσταση

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό πίεση τελεί ο πρόεδρος της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων σερ Λίντσεϊ Χόιλ μετά από τη χαοτική συζήτηση της Τετάρτης στην ολομέλεια επί πρότασης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) για στήριξη άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο σερ Λίντσεϊ δέχεται τα πυρά του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και του τρίτου σε κοινοβουλευτικό μέγεθος SNP διότι παρεξέκλινε του κανονισμού επιτρέποντας χθες συζήτηση και ψηφοφορία επί τροπολογίας του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το οποίο και προέρχεται.

Η κίνηση αυτή απέτρεψε πιθανή εσωκομματική ανταρσία κατά του ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ και οδήγησε σε αποχώρηση από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας των Συντηρητικών και των Σκωτσέζων βουλευτών.

Ο ηγέτης του SNP στο Γουέστμινστερ Στίβεν Φλιν κατέστησε σήμερα σαφές πως το κόμμα του έχει απωλέσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του σερ Λίντσεϊ, ενώ περίπου 60 βουλευτές του SNP και των Συντηρητικών έχουν υπογράψει πρόταση για διαδικασία δυσπιστίας σε βάρος του.

Αφού ο κ. Στάρμερ υποχρεώθηκε να διαψεύσει αναφορές περί «απειλών» προς τον σερ Λίντσεϊ σε χθεσινή τους συνάντηση πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος του σώματος πήρε το λόγο από την έδρα του το απόγευμα για να εξηγήσει βουρκωμένος το λόγο της κατά παραδοχής του «λανθασμένης απόφασης».

Όπως είπε, ήθελε να επιτρέψει σε όλους τους βουλευτές να στηρίξουν όποια πρόταση περί εκεχειρίας στη Γάζα ήθελαν από την ευρύτερη δυνατή γκάμα επιλογών, ώστε να μη δοθεί αφορμή για εκφοβισμό τους από εξτρεμιστικά στοιχεία. Ανάλογα περιστατικά κατά βουλευτών έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, όσο τα μεγαλύτερα βρετανικά κόμματα απέφευγαν να στηρίξουν μια άμεση εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.