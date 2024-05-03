Σχεδόν επτά μήνες μετά τις 7 Οκτωβρίου, το Kibbutz Be'eri ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο κάτοικος Dror Or σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς και ότι το σώμα του κρατούνταν στη Γάζα. Μέχρι σήμερα είχε χαρακτηριστεί όμηρος.

Η ταυτοποίηση έγινε μετά την απόκτηση πρόσθετων ιατροδικαστικών από τον IDF που οδήγησαν στον προσδιορισμό του θανάτου του ομήρου.

Ο Dror Or, 49 ετών, πιάστηκε όμηρος με τα δύο από τα παιδιά του, τον Νόαμ, 17 ετών και την Άλμα, 13 ετών, από τη Χαμάς που επιτέθηκε στο σπίτι τους στο Κιμπούτζ Μπεέρι στις 7 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση από το Kibbutz Be'eri ήρθε καθώς το Ισραήλ αναμένει τη Χαμάς να απαντήσει επίσημα στην τελευταία πρόταση για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και εκεχειρίας,.



Πηγή: skai.gr

