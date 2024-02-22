Φιντάν σε Λαβρόφ στο περιθώριο της G20 στη Βραζιλία: Διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας «με τη συμμετοχή όλων των πλευρών»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν σήμερα «τη φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» και τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για το θέμα αυτό στη σύνοδο της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο Φιντάν είπε στον Λαβρόφ ότι ελπίζει να βρεθεί μια διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας «με τη συμμετοχή όλων των πλευρών» και ότι «η Τουρκία στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ανάρτησε στο κανάλι της στο Telegram μια φωτογραφία του Λαβρόφ με τον Φιντάν στη Βραζιλία. «Ρωσοτουρκικές συνομιλίες στο Ρίο», έγραφε στη λεζάντα.

Ο Λαβρόφ παρίσταται στη σύνοδο της G20 στο πλαίσιο μιας περιοδείας του σε χώρες της Λατινικής αμερικής.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία τον Μάρτιο. Η τουρκική πηγή είπε ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις επισκέψεις σε ανώτατο επίπεδο που προγραμματίζονται για την επόμενη περίοδο.

Πηγή: skai.gr

