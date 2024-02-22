Πούτιν: Αγενές και προσβλητικό ο Μπάιντεν να με αποκαλεί «υπαρξιακή απειλή»

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «αγενές» το προσβλητικό για τον ίδιο σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο, ο αμερικανός πρόεδρος κατέταξε τον ρώσο ομόλογό του μεταξύ των «υπαρξιακών απειλών» για την ανθρωπότητα. «Η υπαρξιακή απειλή είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν επίσης αυτός ο παλαβός πουτ…. γιος (σ.σ. ‘crazy SOB’), ο Πούτιν και άλλες, ενώ οφείλουμε πάντα να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Όμως, η υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ. Το ακρώνυμο SOB που χρησιμοποίησε ο Μπάιντεν παραπέμπει στη φράση «son of a bitch», η οποία αποδίδεται στα ελληνικά ως «πουτ... γιος».

Κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για εκείνον, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε λακωνικά πως ήταν «αγενής» η συμπεριφορά του.

Επανέλαβε πάντως ότι προτιμά τον Τζο Μπάιντεν αντί του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, επειδή ο Δημοκρατικός νυν πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «πιο προβλέψιμος» σε σύγκριση με τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε λόγο νωρίτερα για αποτυχημένη απόπειρα να εμφανιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως «καουμπόι του Χόλιγουντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

