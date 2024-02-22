Η Κομισιόν παρουσίασε προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού βάρους που επιβαρύνει τους γεωργούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις της για τη μείωση του διοικητικού βάρους που επιβαρύνει τους γεωργούς.

Υλοποιώντας τη δέσμευση που ανέλαβε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου, η Επιτροπή απέστειλε σήμερα έγγραφο στη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στο οποίο περιγράφονται οι πρώτες πιθανές δράσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει τους γεωργούς. Το έγγραφο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 26 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες αναμένεται να οργανώσουν νέες διαδηλώσεις στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, διαμαρτυρόμενοι μεταξύ άλλων και για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, προτείνονται μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων που θα χρησιμεύσουν ως βάση για συζήτηση και κοινή δράση με τις χώρες της ΕΕ. «Το μοντέλο υλοποίησης της τρέχουσας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), με βάση τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί ήδη ένα βήμα προόδου όσον αφορά την απλούστευση και την επικουρικότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο», αναφέρει η Επιτροπή. Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση του περιορισμένου και αναλογικού διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε επιτυχής διαδικασία απλούστευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές διοικήσεις και τους ίδιους τους γεωργούς.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή θα δρομολογήσει τον Μάρτιο διαδικτυακή έρευνα που θα απευθύνεται στους γεωργούς. Αυτή η στοχευμένη διαβούλευση θα συμβάλει στον εντοπισμό των κύριων πηγών ανησυχίας τους και στην κατανόηση των πηγών διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας που απορρέουν από τους κανόνες της ΚΓΠ, καθώς και από άλλους κανόνες της ΕΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην ΕΕ, και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Η έρευνα αυτή θα παράσχει ήδη το καλοκαίρι σαφέστερη εικόνα των κύριων διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Τα αποτελέσματά της θα συμπεριληφθούν σε λεπτομερέστερη ανάλυση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.