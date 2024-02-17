Πρόβλεψη Ταγιάνι: Η Ουκρανία θα ενταχθεί σε ΕΕ και ΝΑΤΟ όταν τελειώσει ο πόλεμος

Η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία όσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι ξεκάθαρο: η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα εργαστούμε για να εντάξουμε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ταγιάνι στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ωστόσο, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αδύνατη ενώ η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία, πρόσθεσε.

«Πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί», γιατί το να έχουμε ένα πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία «σημαίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», ανέφερε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

Παράλληλα είπε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να προσφέρει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα» σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

