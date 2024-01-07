Ο στρατός του Ισραήλ υποστήριξε χθες Σάββατο πως «εξάρθρωσε» τη «στρατιωτική δομή» της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσε εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εισέρχεται σήμερα στον τέταρτο μήνα του με φόντο τις ανησυχίες πως θα προκαλέσει ανάφλεξη σ’ όλη τη Μέση Ανατολή.

Νωρίς σήμερα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πλέον επίκεντρο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA να μεταδίδει πως υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Χθες Σάββατο το βράδυ, ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε πως επικεντρώνεται πλέον στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, έπειτα από τρεις μήνες πολέμου που επέτρεψαν, κατ’ αυτόν, να «εξαρθρώσει» τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της μικρής περιοχής με μεγάλο υπερπληθυσμό (2,4 εκατ. κάτοικοι).

«Επιτύχαμε την εξάρθρωση της στρατιωτικής δομής της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (...) Επικεντρωνόμαστε τώρα στην εξάρθρωση της Χαμάς στην κεντρική και στη νότια Λωρίδα της Γάζας», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ντανιέλ Χαγκαρί, σημειώνοντας ωστόσο πως στοιχεία της Χαμάς συνεχίζουν να επιχειρούν στη βόρεια Γάζα, παρότι «χωρίς δομή και χωρίς διοικητές».

«Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει όσο δεν έχουμε επιτύχει (σ.σ. τους καθορισμένους στόχους)», που είναι «η εξάλειψη της Χαμάς, η ανάκτηση των ομήρων και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει πλέον απειλή για το Ισραήλ», είπε χθες Σάββατο το βράδυ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς —που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και η ΕΕ και οι ΗΠΑ— μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανακωχής μιας εβδομάδας.

Έκτοτε, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 22.722 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο. Με άλλα λόγια, περί το 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου.

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 58.000, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Αρκετά!»

Ισραηλινοί αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο το βράδυ στην πλατεία Χαμπιμά του Τελ Αβίβ, καλώντας να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές και να παραιτηθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Αρκετά! Φτάνει! Η κυβέρνηση είναι ένα μάτσο ηλίθιοι. Μας οδηγεί σε τόπο φρικτό. Μας οδηγεί σε μέλλον ακατονόμαστο. Ο Μπίμπι Νετανιάχου και όλοι οι ηλίθιοί του οδεύουν να καταστρέψουν το Ισραήλ, να καταστρέψουν όλα όσα ελπίζαμε και ονειρευόμασταν», δήλωσε ο Σάχαφ Νέτσερ, 54 ετών.

«Όλοι εδώ θέλουμε νέες εκλογές. Χρειαζόμαστε νέα κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε νέο ηγέτη», πρόσθεσε, καθώς η ισραηλινή αντιπολίτευση καλεί τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να εγκαταλείψει το αξίωμα, επιχειρηματολογώντας πως δεν έχει λάβει «ψήφο εμπιστοσύνης» του πληθυσμού για να διεξαγάγει «μακρές» στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις απαιτώντας «κατάπαυση του πυρός» και σε ένδειξη υποστήριξης στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Σε νεκροταφείο στην πόλη της Γάζας, Παλαιστίνιοι ενταφίαζαν ξανά χθες Σάββατο πτώματα τα οποία είχαν ξεθαφτεί αφότου άρχισαν ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις εκεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Μέσα σε σύννεφο μύγες, περίπου δέκα άνδρες, με γάντια και χειρουργικές μάσκες, ενταφίασαν ξανά τα λείψανα. «Εκπλαγήκαμε όταν είδαμε πως είχαν ξεθαφτεί πτώματα», σχολίασε ένας.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές στη Γάζα κι ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 1,9 εκατ. ανθρώπους —το 85% του πληθυσμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ—, που δεν έχουν νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ούτε ιατρική περίθαλψη, καθώς τα περισσότερα νοσοκομεία στον θύλακο έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σε βαθμό που η Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί σε «τόπο θανάτου και απελπισίας», απόλυτα «ακατάλληλο για να ζει κανείς», όπως συνόψισε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε έξι Παλαιστίνιους στην Τζενίν που συμμετείχαν σε συγκέντρωση πολιτών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς.

«Κίνδυνος ανάφλεξης»

«Το Ισραήλ έχει διακηρύξει πως στόχος του είναι να εξαλείψει τη Χαμάς. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να εξαλειφθεί η Χαμάς, που δεν προκαλεί τόσους θανάτους» μεταξύ των αμάχων, τόνισε χθες Σάββατο ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, όπου έκρινε πως είναι «απόλυτα απαραίτητο» να αποτραπεί το ξέσπασμα περιφερειακής σύρραξης.

Από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ που υπήρξε το έναυσμα αυτού του πολέμου, πρακτικά καθημερινές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 181 ανθρώπους στον Λίβανο, ανάμεσά τους 135 μαχητές του σιιτικού ένοπλου κινήματος, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Και η ένταση έφθασε στην κορύφωσή της μετά τον θάνατο σε αεροπορικό πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά. Η «προκαταρκτική ανταπόδοση» του σιιτικού κινήματος, προσκείμενου στο Ιράν και συμμάχου της Χαμάς, ήταν η εκτόξευση ομοβροντίας 62 ρουκετών εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής βάσης.

Στη Συρία και στο Ιράκ, οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αλματωδώς από τη 17η Οκτωβρίου, ενώ στην Υεμένη οι αντάρτες Χούθι, επίσης σύμμαχοι του Ιράν, έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη «υποστήριξης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά τηλεφώνησε χθες στον ιρανό ομόλογό της Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν για να απαιτήσει το Ιράν και οι δυνάμεις που συντάσσονται με αυτό να σταματήσουν «αμέσως» τις «αποσταθεροποιητικές ενέργειές τους» καθώς «ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης ουδέποτε ήταν τόσο μεγάλος».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται σήμερα στην Ιορδανία, στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή με διακηρυγμένο σκοπό την αποτροπή της κλιμάκωσης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

