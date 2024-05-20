Λογαριασμός
Νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών, στις 11:00 πμ.

ΑΔΕΔΥ

 Νέα 24ωρη πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου 2024 έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, μετά την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:

  • Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.
  • Επαναφορά των Δώρων.
  • Συλλογικές Συμβάσεις για τους μισθούς.
  • Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.
  • Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.
  • Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.
  • Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
  • Στελέχωση άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών.
Πηγή: skai.gr

