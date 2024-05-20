Νέα 24ωρη πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου 2024 έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, μετά την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών, στις 11:00 πμ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:

Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

Επαναφορά των Δώρων.

Συλλογικές Συμβάσεις για τους μισθούς.

Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Στελέχωση άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.