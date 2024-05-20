Νέα 24ωρη πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου 2024 έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, μετά την απεργιακή κινητοποίηση της 28ης Φεβρουαρίου.
Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών, στις 11:00 πμ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:
- Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.
- Επαναφορά των Δώρων.
- Συλλογικές Συμβάσεις για τους μισθούς.
- Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.
- Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.
- Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.
- Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
- Στελέχωση άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.