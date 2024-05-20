Το… πράσινο χρώμα δεν τον έσωσε. Μια ιλαροτραγική υπόθεση σημειώθηκε στη Ρωσία. Ένας νεαρός Ρώσος που είχε βάψει τα μαλλιά του στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας (αλλά όχι μόνο) καλείται μετά από δικαστική απόφαση να πληρώσει πρόστιμο 50.000 ρούβλια (553 δολάρια) για «απαξίωση και δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού, μετέδωσε σήμερα Δευτέρα το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mediazona.

Οι φωτογραφίες του Στανισλάβ Νετέσοφ που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν από κοντινή απόσταση τα μαλλιά του 25χρονου βαμμένα με βαθύ μπλε, πράσινο και κίτρινο χρώμα. Το μπλε και το κίτρινο είναι τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση για τη στάση τους κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με περισσότερα από 900 άτομα να κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα.

Ο Νετέσοφ κρίθηκε ένοχος για δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να ορίζει το δικαστήριο πρόστιμο.

Στο δικαστήριο, ο Νετέσοφ αρνήθηκε ότι το χρώμα των μαλλιών του είχε σκοπό μια δήλωση διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι δεν υποστηρίζει ούτε την Ουκρανία ούτε τον ρωσικό στρατό, ανέφερε το Mediazona. Ο νεαρός είπε ότι βάφει τα μαλλιά του σε έντονα χρώματα εδώ και χρόνια.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Νετέσοφ για σχόλιο.

Η υπόθεση εναντίον του Μοσχοβίτη ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστους καθώς επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του αργά το βράδυ.

Οι δράστες έκλεψαν το κινητό του τηλέφωνο και τον γρονθοκόπησαν σπάζοντας του ένα του δόντι, είπε ο Νετέσοφ στη ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info, που παρακολουθεί την καταστολή φωνών που επικρίνουν το Κρεμλίνο και όσους στοχοποιούνται επειδή εναντιώνονται στον πόλεμο.

Όταν ο 25χρονος πήγε στην αστυνομία για να υποβάλει μήνυση, οι αστυνομικοί είδαν τα μαλλιά του και τον κατηγόρησαν με βάση τη νομοθεσία περί «δυσφήμισης» του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με το Mediazona.

Οι αξιωματικοί έδωσαν επίσης στον Νετέσοφ μια κλήση να παρουσιαστεί σε ένα στρατιωτικό γραφείο στρατολόγησης. Στη συνέχεια ο νεαρός τους αποκάλυψε ότι είναι τρανσέξουαλ και μετά ακύρωσαν την κλήση, τόνισε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mediazona.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

