Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου , με την αγορά να διασπάσετε ανοδικά και τα επίπεδα των 1.500 μονάδων , κλείνοντας σε νέα υψηλότερα 13 ετών .
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.502,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,83%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 13ης Απριλίου 2011 (1.531,04 μονάδες)
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.505,07 μονάδες (+0,98%).
Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 16,21%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση ενισχύεται κατά 15,711 δισ. ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 114,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.269.703 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μέσης κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη σε ποσοστό 0,01%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,53%), της Τιτάν (+2,45%), της Alpha Bank (+2,43%), της Σαράντης (+1, 96%) και της Lamda Dvelopment (+1,93%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,98%), της Ελλάκτωρ (-0,57%) και της Autohellas (-0,48%).
Η Aegean Airlines διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, ύψους 0,7515 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.193.431 και 4.477.053 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 17,91 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,30 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 52 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) +10,42% και Doppler +9,38%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Sato -10,00% και Λεβεντέρης(κ) -7,78%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31.3500 +2,45%
ALPHA BANK: 1.7515 +2,43%
AEGEAN AIRLINES: 12.7100 -2,98%
VIOHALCO: 6.3100 +1,77%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16.5000 +0,61%
ΔΕΗ: 11.9800 +1,18%
COCA COLA HBC:32.7600 +1,30%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2.6300 -0,57%
ΕΛΠΕ: 8.7150 +2,53%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 2.1000 +0,96%
ΕΘΝΙΚΗ: 8.5200 +0,73%
ΕΥΔΑΠ: 6.0300 αμετάβλητη
EUROBANK: 1.1410 +1,57%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5.7200 +0,18%
LAMDA DEVELOPMENT: 6.8500 +1,93%
MOTOR OIL: 27,8400 +0,51%
JUMBO: 27.6400 +1,84%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 39.0000 +0,72%
ΟΛΠ:25.1000 -0,40%
ΟΠΑΠ: 15.3500 +0,33%
ΟΤΕ: 14.2400 +0,64%
AUTOHELLAS:12.5600 -0,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3.8500 -0,05%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11.4200 +1,96%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18.1900 +0,17%
