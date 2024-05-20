Το Συμβούλιο της Επικρατείας προσωρινά για έναν μήνα θα αναστείλει την λειτουργία του λόγω των μεγάλων επισκευαστικών εργασιών που έχουν ξεκινήσει στο Αρσάκειο Μέγαρο επί της οδού Πανεπιστημίου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα και αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Ειδικότερα, αναμένεται η υπογραφή της υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του ΣτΕ.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η αναστολή λειτουργίας του ΣτΕ θα είναι μεταξύ της εκπνοής του ερχόμενου Ιουνίου και του πρώτου 20ήμερου του Ιουλίου 2024. Ο ακριβής χρόνος αναστολής λειτουργίας είναι σε συνάρτηση με την πορεία των έργων διαμόρφωσης του κτιρίου όπου θα μεταφερθεί το ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ θα μεταφερθεί σε δυο κτίρια στο κέντρο της Αθήνας.

Το ένα κτίριο είναι στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου (παλαιά στεγαζόταν η Εμπορική Τράπεζα και σήμερα η Άλφα Τράπεζα), απέναντι από το παλαιό Χρηματιστήριο, και είναι έκτασης 7.700 τ.μ. Ήδη, στο κτίριο διαμορφώνονται αυτό το διάστημα αίθουσες συνεδριάσεων, διασκέψεων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαχωριστικά χώρου, κ.λπ..

Το δεύτερο κτίριο που θα μεταφερθεί μέρος του ΣτΕ είναι επί της οδού Ιπποκράτους, μέσα στην στοά που έχει έξοδο στην Πανεπιστημίου, στο οποίο έως πρόσφατα στεγαζόταν κατάστημα «Hondos Center». Η μίσθωση αυτή θα είναι για 5 χρόνια και θα στεγαστούν βασικά οι επίκουροι δικαστές, οι οποίοι για πρώτη φορά θα συνδράμουν στο έργο των δικαστών του ΣτΕ. Η έκταση του ορόφου αυτού είναι 650 τ.μ.

Οι επισκευές στο Αρσάκειο Μέγαρο όπως είχε γνωστοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν αρχικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο υπήρξε συμπληρωματική χρηματοδότηση 4,5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των επισκευών στα 17,7 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση αποκατάστασης του Αρσακείου, υπεγράφη με ανάδοχο του έργου την εταιρεία «P&C Development», με τη συμφωνία ότι δεν θα εκκενωθεί το κτίριο. Όμως, στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν οι επισκευές, ενώ το δικαστήριο θα λειτουργεί. Έτσι, αποφασίστηκε ότι το κτίριο του Αρσακείου πρέπει να εκκενωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

