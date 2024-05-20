«Διαψεύδει» τους τουρκικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους το τουρκικό drone Akinci εντόπισε το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου, ο επικεφαλής της Ιρανικής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (IRCS), Πιρ Χοσεΐν Κολιβάνντ, αναφέροντας τη Δευτέρα ότι ο Ιράν δεν βασίστηκε σε ξένη βοήθεια. φτάσει στον τόπο συντριβής.



Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, σε συνέντευξή του, ο Κολιβάντ χωρίς να αναφέρεται ευθέως στους τουρκικούς ισχυρισμούς, είπε ότι ο εντοπισμός των συντριμμιών στις 5 το πρωί τοπική ώρα πραγματοποιήθηκε από ιρανικές ομάδες και ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τη βοήθεια των στρατιωτικών. δυνάμεων του Ιράν, των πυροσβεστών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του IRCS.

Η Τουρκία, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν ότι συνέβαλαν στις προσπάθειες εντοπισμού του ελικοπτέρου.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Τουρκίας ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι έστειλε 32 και έξι οχήματα για να βοηθήσουν στην έρευνα και ότι ο Ιράν ζήτησε ένα ελικόπτερο έρευνας και διάλυσης νυχτερινής όρασης. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στη συνέχεια ότι η τοποθεσία των συντριμιών βρέθηκε αφού ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντόπισε τη θέση τους.

Παράλληλα, σε δήλωσή του τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι το Πεκίνο συνεργάστηκε επίσης με την Τεχεράνη στην έρευνα της. «Μετά το περιστατικό, η Κίνα παρείχε βοήθεια στις επιχειρήσεις έρευνας και διάδοσης. Είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στο Ιράν όλη την υποστήριξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΕ ενεργοποίησε επίσης το δορυφορικό της σύστημα χαρτογράφησης Copernicus αφού ο Ιράν ζήτησε βοήθεια όταν το ελικόπτερο χάθηκε, δήλωσε ο Γιάνεζ Λενάρτσιτς, Ευρωπαίος επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων. Είπε ότι η ενεργοποίηση του συστήματος για να βοηθήσει την αποστολή έρευνας και διάλυσης του Ιράν δεν ήταν μια πολιτική απόφαση αλλά μια πράξη «στοιχειώδους ανθρωπιάς».



