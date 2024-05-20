Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι τα στρατεύματά της συγκρατούν τις ρωσικές δυνάμεις κοντά στην Μπιλοχορίφκα στα ανατολικά, ένα χωριό το οποίο η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχο της.
«Οι αμυντικές δυνάμεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα σήμερα συγκρατούν την επέλαση του εχθρού, ο οποίος προσπαθεί με κάποιον τρόπο να προχωρήσει στην περιοχή της Μπιλοxορίφκα», ανέφερε το γενικό επιτελείο του Κιέβου σε ανάρτηση του στο Facebook.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
