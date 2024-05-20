Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγερί, διέταξε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και η συνοδεία του, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Ο Μπαγερί διέταξε «μια επιτροπή υψηλόβαθμων αξιωματικών» να ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής του προεδρικού αεροσκάφους, από την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, το οποίο χάθηκε χθες. Κυριακή, εντοπίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην πλαγιά ενός βουνού όπου κατέπεσε, για άγνωστο ακόμη λόγο. Το ελικόπτερο πετούσε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.