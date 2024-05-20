Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ακρίβεια, με τίτλο «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην συζήτηση και ψήφιση του στην Ολομέλεια που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Μαίου.

Νωρίτερα, είχαν κληθεί στην Επιτροπή αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς. οι οποίοι κατέθεσαν απόψεις, ενστάσεις και προτάσεις τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω βελτιωτικών αλλαγών.

Ειδικότερα:

Ο Γιώργος Θανόπουλος, συντονιστής της Μονάδας Έρευνας Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, έκανε λόγο για «φας τρακ διαδικασίες της διαβούλευσης», χαρακτήρισε «προβληματικά τα άρθρα του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας», υποστηρίζοντας ότι «δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων».

Παράλληλα, πρότεινε μεταξύ άλλων, «περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να καταστούν αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι στην αγορά και μείωση του ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ σημείωσε ότι «τα μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές απέχουν πολύ για να καταστούν βιώσιμες».

Ο Χαράλαμπος Αράχωβας, συντονιστής του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εμπορείου και Υπηρεσιών της ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, εξέφρασε την διαφωνία του με το νομοσχέδιο υποστηρίζοντας ότι «δεν λειτουργεί για την αντιμετώπιση των διαστρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις παραπλανητικές εκπτώσεις».

Όπως είπε, «πρέπει να εφαρμοστούν ενιαίοι και σαφείς κανόνες για τις τιμές των προϊόντων», υπογράμμισε ότι «ο φόβος των επαγγελματικών οργανώσεων είναι ότι δεν θα μπορούν να προστατέψουν τα μέλη τους» και εξέφρασε την αντίρρηση του «στην αφαίρεση των ελέγχων από τις διευθύνσεις ανάπτυξης των Περιφερειών».

Ο Αντώνιος Μακρής, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, (ΣΕΛΠΕ) εξέφρασε τον έντονο σκεπτικισμό του για την αποτελεσματικότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές διευθετήσεις που θα βοηθήσουν στον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό».

Η Γεωργία Αθανασοπούλου, γενική γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου, έκανε λόγο για «συρραφή διατάξεων που ενισχύουν τους επιχειρηματικούς ομίλους» και για ένα νομοσχέδιο που «δεν αφορά στην ουσιαστική προστασία του καταναλωτή».

«Δεν στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και δεν έχουμε πολλές αυταπάτες για το που θα οδηγήσουν οι έλεγχοι της αγοράς», σημείωσε.

Ο Νικόλαος Κουγιουμτζής. Β' Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, εστίασε στις διατάξεις για την ολοκλήρωση των επενδυτικών διαδικασιών, σημείωσε ότι «η γραφειοκρατία έγινε τώρα ηλεκτρονική», ενώ έδωσε έμφαση στην προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση τους, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο μικροεπενδυτής βρίσκει σοβαρά εμπόδια μπροστά του καθώς 9 στις 10 μικροεπιχειρήσεις δεν φτάνει ποτέ στο γκισέ των τραπεζών ενώ το 90% είναι αποκλεισμένες από οποιοδήποτε δανεισμό».

«Σύμφωνα με την Γιούροστατ είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Πάγια θέση μας είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών στα ράφια, οι έλεγχοι στην αγορά να ενταθούν διότι το πάρτι των πολυεθνικών συνεχίζεται και τα όποια μέτρα που λαμβάνονται δεν τις αποθαρρύνουν, για αυτό πρέπει να είναι πιο γενναία», υπογράμμισε.

Την διαφωνία του με το νομοσχέδιο το οποίο όπως είπε, «δεν αφορά την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να αποσυρθεί για να γίνει επαρκής δημόσια διαβούλευση», εξέφρασε ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ.

Όπως είπε, «η ΔΙΜΕΑ, η οποία εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένη, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα αυξημένα καθήκοντα, ενώ την ίδια ώρα απορρίπτονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλες οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι οποίες έκαναν καλά τη δουλειά τους μέχρι σήμερα».

«Εμείς προτείνομε καθαρές λογικές, καθαρό πλαίσιο, με ενεργό ρόλο της Επιτροπής Καταναλωτή και όχι αποσπασματικές κινήσεις», τόνισε.

«Η αγορά αναμένει περισσότερη ενίσχυση και δράση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αυτό ζητούμε περαιτέρω βελτιώσεις», επεσήμανε από την πλευρά του ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών, και πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαν οι διατάξεις του νομοσχεδίου να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον», ενώ πρότεινε να αυξηθεί από το ένα στα δύο έτη, η διαδικασία ισχύος των επενδυτικών αδειών.

Ο Απόστολος Οντόπουλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, εστίασε στις διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ζητώντας, μεταξύ άλλων, «στοχευμένες ρυθμίσεις που θα αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές όχι μόνο από την κακοκαιρία «Ντάνιελ», αλλά και στις περιπτώσεις των περιοχών που υπέστησαν ζημιές από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, επαναφορά των 120 δόσεων, ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας, φορολογικά κίνητρα και μείωση του ΦΠΑ».

Ο Γιώργος Παπαμανώλης -Ντόζος, πρόεδρος της ΔΕ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εμφανίστηκε θετικός «στις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν στόχο την μείωση των τιμών και την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή», σημειώνοντας ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι γνώστης της αρχικής τιμής του προϊόντος για να κάνει τη σύγκριση με την τελική τιμή, ενώ χαρακτήρισε «σοβαρή την προσπάθεια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία «Ντάνιελ».

Την αντίθεση του στο νομοσχέδιο εξέφρασε ο Γιώργος Μελισσάρης, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι «κάνει ένα βήμα πίσω ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων για την προστασία του καταναλωτή απέναντι στις παραπλανητικές και αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων» και τόνισε την ανάγκη σαφέστερου και διαφανέστερου πλαισίου, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παρανομούν, με την ποινική αντιμετώπιση τους, πέρα από την επιβολή προστίμων.

Για «σωστό βήμα», μίλησε η Βασιλική Μπώλου, αναπληρώτρια του Συνηγόρου Καταναλωτή, τονίζοντας ότι «η λήψη μέτρων ήταν επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την μείωση των τιμών την πάταξη της αισχροκέρδειας και την προστασία του καταναλωτή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα πρέπει η ΔΙΜΕΑ που είναι υποστελεχωμένη να ενισχυθεί με προσωπικό για να μπορέσει να δράσει αποτελεσματικά υπέρ των καταναλωτών».

Από την πλευρά του, ο Αντώνιος Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Ελλάδος, τόνισε την ανάγκη αποσαφηνίσεων των διατάξεων που αφορούν το φάσμα των συχνοτήτων σε παραμεθόριες περιοχές, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς ποιους νομούς αφορά.

Για νομοσχέδιο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση μίλησε, η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα ήταν σκόπιμο να κωδικοποιηθεί το σύνολο των διατάξεων των νόμων ώστε να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο την διαφάνεια στα κριτήρια και στην αξιολόγηση των εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

