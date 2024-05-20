Πάνω από το ένα τρίτο των Ιταλών εφήβων θέλουν να μεταναστεύσουν όταν μεγαλώσουν, αναφέρει έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας Istat σύμφωνα με την οποία επίσης οι νέοι ανησυχούν τώρα περισσότερο για το μέλλον.

Τα ευρήματα προστίθενται στις πολλαπλές προειδοποιήσεις για το δημογραφικό πρόβλημα της Ιταλίας. Τον Μάρτιο, η Istat ανακοίνωσε πως οι γεννήσεις έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό, στις 379.000, το 2023, ενώ ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε σε λιγότερο από 59 εκατομμύρια.

Σε ένα δείγμα νέων ανθρώπων ηλικίας από 11 έως 19 ετών, περίπου το 34% θέλουν να πάνε στο εξωτερικό όταν μεγαλώσουν, έναντι 45% που θέλουν να μείνουν στην Ιταλία και 21% που δεν έχουν αποφασίσει σχετικά, ανέφερε η Istat.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2023.

Ο πιο επιθυμητός προορισμός για επίδοξους μετανάστες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες επέλεξε το 32% εκείνων που είπαν πως θέλουν να φύγουν από την Ιταλία, και ακολούθησαν η Ισπανία (12,4%) και η Βρετανία (11,5%).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μείωση του ανθρώπινου κεφαλαίου που προκαλείται από την πτώση του ρυθμού των γεννήσεων και την επιθυμία μετανάστευσης, η Istat ανέφερε πως η Ιταλία θα πρέπει να προσφέρει στους νέους "κατάλληλες ευκαιρίες για ζωή".

Ωστόσο στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δείχνουν πως οι πραγματικοί μισθοί στην Ιταλία αυξήθηκαν μόλις κατά 1% τα τελευταία 30 χρόνια σε σύγκριση με 32,5% στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

Η Ιταλία έχει επίσης το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ, γύρω στο 66%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με την Istat, οι νέοι Ιταλοί/νέες Ιταλίδες έχουν τώρα λιγότερη εμπιστοσύνη στο μέλλον, με έναν/μία στους τρεις των ερωτηθέντων να λένε πως φοβούνται, μια αύξηση 5,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με μια παρόμοια έκθεση το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

