ΔΕΗ: Ισχυρά αποτελέσματα α΄τριμήνου και αναβάθμιση του στόχου για το 2024

Αύξηση κερδών και επενδύσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2024, αλλά και αναβάθμιση του στόχου λειτουργικής κερδοφορίας για τη φετινή χρονιά ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 459 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2023, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής, της βελτίωσης της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και της προσθήκης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Euro122 εκατ. έναντι 73 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στην Ρουμανία.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 86 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. ευρώτο α' τρίμηνο 2023.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 501 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες της Διανομής και των ΑΠΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και στη δραστηριότητα της Διανομής ανήλθαν 420 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 123% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς από την Ρουμανία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Για το 2024, η ΔΕΗ αναβαθμίζει τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα 1,8 δισ. ευρώ, (από 1,7 δισ. προηγουμένως) σε συνέχεια όπως αναφέρει των ισχυρών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2024 και παρά την συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Η ΔΕΗ ξεκίνησε το έτος δυναμικά με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία η οποία μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις προοπτικές μας για το 2024. Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δραστηριότητας της Διανομής σύμφωνα με το στόχο μας να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του Στρατηγικού πλάνου που παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο στο Capital Markets Day, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μας προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.»

Πηγή: skai.gr

