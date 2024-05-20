Gen Ζs και Millennials: Τι τους απασχολεί περισσότερο - Έρευνα απαντά

Το κόστος διαβίωσης είναι η βασική ανησυχία της Gen Ζ και των millennials, όμως υπάρχουν ενδείξεις αισιοδοξίας για την οικονομία και τα προσωπικά τους οικονομικά, σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της Deloitte «2024 Gen Z and Millennial»

Τα ελληνικά δεδομένα

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έρευνα «2024 Gen Z και Millennial» της Deloitte, που διανύει το 13ο έτος της, εκπονήθηκε με σχεδόν 23.000 συμμετέχοντες από 44 χώρες (300 εξ' αυτών από την Ελλάδα), και μελετά τις συνθήκες που διαμορφώνουν τον εργασιακό χώρο και τις κοινωνικές εμπειρίες αυτών των γενεών παγκοσμίως.

«Η φετινή έρευνα αναδεικνύει δύο γενιές που παλεύουν με την οικονομική ανασφάλεια, τα υψηλά επίπεδα άγχους και τις αυξανόμενες κλιματικές ανησυχίες. Εξετάζει επίσης πώς η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία, όπως το GenAI, θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους», αναφέρει η Elizabeth Faber, Global Chief People & Purpose Officer της Deloitte. «Βλέπουν όμως λόγους αισιοδοξίας για το επόμενο έτος και συνεχίζουν να πιέζουν για τις αλλαγές που θέλουν να δουν στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία ευρύτερα».

«Τα ελληνικά δεδομένα της έρευνας επισημαίνουν πως οι Gen Ζs και οι millennials, κατά συντριπτική πλειοψηφία (εννέα στους δέκα), ζητούν η εργασία τους να υπηρετεί κάποιο σκοπό με τον οποίο να συντάσσονται. Είναι πιο αγχωμένοι συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο (53% για την Ελλάδα Vs 50% παγκοσμίως για τους GenZs και 41% για την Ελλάδα Vs 35% παγκοσμίως για τους millennials) και γι' αυτό αναζητούν οι χώροι εργασίας να ευνοούν την καλύτερη ψυχική υγεία και να προσφέρουν ευελιξία, αλλά και ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη στην καριέρα τους», δήλωσε η Ανάλια Κόκκορη, Audit Partner και People & Purpose Leader της Deloitte Ελλάδoς. «Οι εργοδότες που προσπαθούν να υλοποιήσουν τα παραπάνω, θα έχουν ένα πιο ικανοποιημένο, παραγωγικό, αφοσιωμένο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, το οποίο θα είναι καλύτερα προετοιμασμένο να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς».

Η οικονομική αισιοδοξία αυξάνεται παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές ανησυχίες

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το κόστος ζωής αποτελεί την κύρια ανησυχία της Gen Z και των millennials. Ειδικά για την Ελλάδα, οι Gen Zs κατά 40% αλλά και οι millennials κατά 48% κατατάσσουν το κόστος διαβίωσης στην πρώτη θέση των ανησυχιών τους. Παγκοσμίως, περίπου έξι στους δέκα Gen Zs (56%) και millennials (55%) ζουν μήνα με τον μήνα - πέντε μονάδες παραπάνω για τους Gen Zs συγκριτικά με πέρυσι και αντίστοιχα τρεις μονάδες παραπάνω για τους millennials, ενώ περίπου τρεις στους δέκα δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς.

Ωστόσο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι συνθήκες μπορεί να βελτιωθούν. Λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της Gen Ζ και των millennials πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση στις χώρες τους θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος - το υψηλότερο ποσοστό από το 2020 όπως καταγράφηκε στην έρευνα για τους millennials, η οποία διεξήχθη λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.Σχεδόν οι μισοί από τους Gen Zs (48%) και τέσσερις στους δέκα millennials (40%) αναμένουν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος.

Ο σκοπός είναι το «κλειδί» για την ικανοποίηση από την εργασία

Ο σκοπός είναι το «κλειδί» για την ικανοποίηση και την ευημερία στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με σχεδόν εννέα στους δέκα Gen Zs (86%) και millennials (89%) τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Ολοένα και περισσότερο, αυτές οι γενιές είναι πρόθυμες να απορρίψουν projects και εργοδότες βασιζόμενοι στην προσωπική τους ηθική ή τις πεποιθήσεις τους - οι μισοί από τους Gen Zs (50%) και λίγο περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα millennials (43%) δηλώνουν ότι το έχουν ήδη κάνει. Σχεδόν άλλοι τόσοι (44% των Gen Zs και 40% των millennials) δήλωσαν ότι έχουν απορρίψει εργοδότες. Στην Ελλάδα, οι Gen Zs παρουσιάζονται λίγο πιο επικριτικοί αναφορικά με το πώς αξιολογούν τη σύμπλευση των αξιών τους με αυτή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται Μόνο το 64% δηλώνει ότι είναι κάπως/ πολύ ικανοποιημένο, δέκα ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή κάτω από τους millennials και επτά μονάδες κάτω συγκριτικά με τους Gen Zs παγκοσμίως.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία και την απαραίτητη επιρροή για να προωθήσουν δράσεις για το κλίμα

Περίπου έξι στους δέκα Gen Zs (62% παγκοσμίως και 64% για την Ελλάδα) και millennials (59% παγκοσμίως και 55% για την Ελλάδα) αναφέρουν ότι αισθάνονται άγχος ή ανησυχία τον τελευταίο μήνα για την κλιματική αλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Gen Zs και millennials χρησιμοποιούν τις αποφάσεις τους για τη σταδιοδρομία αλλά και την καταναλωτική τους συμπεριφορά για να πιέσουν για δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Περίπου οι μισοί από τους Gen Zs (54% παγκοσμίως και 45% για την Ελλάδα) και τους millennials (48% παγκοσμίως και 41% για την Ελλάδα) δηλώνουν ότι οι ίδιοι και οι συνάδελφοί τους ασκούν πίεση στους εργοδότες τους να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, τάση που αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Και δύο στους δέκα Gen Zs (20%) και millennials (19%) έχουν ήδη αλλάξει δουλειά ή κλάδο λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, ενώ ένα άλλο τέταρτο σχεδιάζει να το κάνει στο μέλλον. Ειδικά για την Ελλάδα, 17% τόσο των Gen Zs όσο και των millennials δήλωσαν ότι έχουν είτε σταματήσει είτε περιορίσει την αλληλεπίδρασή τους με μια εταιρεία της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ως καταναλωτές, περίπου τα δύο τρίτα της Gen Z (64%) και των millennials (63%) είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για να αγοράσουν περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Το GenAI δημιουργεί αβεβαιότητα και επηρεάζει τις αποφάσεις για τη σταδιοδρομία, αλλά η θετική αντίληψη γι' αυτό αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό με τη συχνή χρήση του, ενώ η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σύμφωνα με την έρευνα.

