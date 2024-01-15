Έκρηξη ακούστηκε τη Δευτέρα στην πόλη Χοντέιντα στη δυτική ακτή της Υεμένης, σύμφωνα με αναφορές αυτοπτών μαρτύρων στο Reuters και το Al Arabiya.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη - αλλά οι κάτοικοι πιστεύουν ότι σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης που ελέγχουν οι Χούθι.

Οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα επιδρομές σε στόχους των Χούθι σε όλη την Υεμένη, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

