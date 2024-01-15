Νέο κύκλο αντιδράσεων αναμένεται να πυροδοτήσει το πυραυλικό χτύπημα σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Υεμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, με αναφορές από τη UKMTO, το πλοίο κτυπήθηκε από πύραυλο ενώ έπλεε στα 95 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Υεμένης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πλοίο που χτυπήθηκε από πύραυλο στην αριστερή πλευρά του είναι φορτηγό αμερικανικών συμφερόντων.

Το φορτηγό πλοίο έχει υποστεί ζημιές, ωστόσο δεν φαίνεται να κινδυνεύει να βουλιάξει.

Η εταιρεία Ambrey επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ωστόσο ότι το αμερικανικών συμφερόντων, με σημαία των Νησιών Μάρσαλ πλοίο, δεν σχετίζεται με το Ισραήλ.

Η Αμερικανική Διοίκηση Μέσης Ανατολής επιβεβαίωσε ότι το φορτηγό πλοίο M/V Gibraltar Eagle επλήγη από βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του στρατού των ΗΠΑ. Τονίζεται, δε, πως δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι το πλοίο συνεχίζεται το ταξίδι του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.