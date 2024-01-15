Ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός: Ναζί ο Ερντογάν, να μποϊκοτάρουμε οτιδήποτε τουρκικό

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit (Εβραϊκή Εξουσία) Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ επιτέθηκε με δριμύτητα τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη σύλληψη του Ισραηλινού ποδοσφαιριστή Σαγκίβ Γέχεζκελ στην Τουρκία. Ο παίκτης αφέθηκε τελικά ελεύθερος.



Ο Ισραηλινός υπουργός αποκάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν «εντελώς Ναζί», και προέτρεψε τους Ισραηλινούς να μποϊκοτάρουν οτιδήποτε τουρκικό.

«Η Τουρκία ενεργεί εναντίον Ισραηλινών παικτών και προς οτιδήποτε είναι έστω και ελάχιστα ισραηλινό, με τον ναζισμό. Ο Ερντογάν είναι ένας εντελώς Ναζί. Προτρέπω τους Ισραηλινούςνα μην αγοράζουν τουρκικά προϊόντα και να μην τους υποστηρίζουν (τους Τούρκους) οικονομικά», έγραψε ο Μπεν Γκβίρ στη σελίδα του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.«Το κράτος του Ισραήλ και οι Ισραηλινοί πολίτεςπρος την Τουρκία. Δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να μας ποδοπατήσουν» πρόσθεσε ο Μπεν Γκβίρ.

