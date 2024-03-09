Αϊτή: Πυροβολισμοί κοντά στο προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς

Αναφορές για σφοδρά πυρά κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Αϊτής μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων EFE, καθώς η χώρα της Καραϊβικής συγκλονίζεται από κύμα βίας που κλιμακώθηκε ραγδαία εν τη απουσία του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί.

Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ξέσπασαν μεγάλες ταραχές, συμμορίες απελευθέρωσαν κρατούμενους από φυλακές, ενώ περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Η κρίση έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρωθυπουργού Ανρί στην Κένυα για διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη στην Αϊτή διεθνούς δύναμης που θα βοηθούσε τις αϊτινές υπηρεσίες ασφαλείας να καταπολεμήσουν τις συμμορίες.

Ο Αριέλ Ανρί, ο οποίος κυβερνά την Αϊτή μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ στις 7 Ιουλίου 2022, είχε δεσμευτεί πως θα παρέδιδε την εξουσία στις αρχές Φεβρουαρίου. Αργότερα όμως υποστήριξε ότι έπρεπε πρώτα να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη, προκειμένου να διασφαλιστούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από τον πρωθυπουργό της Αϊτής «επείγουσα» πολιτική μετάβαση, καθώς οι συμμορίες δηλώνουν απροκάλυπτα πως επιδιώκουν την ανατροπή του.

Λόγω των ταραχών ο Αριέλ Ανρί δεν έχει επιστρέψει στην Αϊτή και βρίσκεται επί του παρόντος στο Πουέρτο Ρίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

