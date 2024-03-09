Κίνα: Έξοδος από τον αποπληθωρισμό για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2023

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κίνα αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 0,7% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας την έξοδο της χώρας από τον αποπληθωρισμό για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είχε καταγράψει τον Ιανουάριο τη μεγαλύτερη πτώση τιμών εδώ και 14 χρόνια, σε αντίθεση με τις μεγάλες οικονομίες της Δύσης που πλήττονται από υψηλό πληθωρισμό.

Η Κίνα διολίσθησε σε αποπληθωρισμό τον Ιούλιο του 2023, για πρώτη φορά από το 2021. Ύστερα από μια πρόσκαιρη ανάκαμψη τον Αύγουστο, οι τιμές βρίσκονταν σε διαρκή πτώση από τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

