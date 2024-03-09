Αυστραλία: Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

Κύμα καύσωνα σαρώνει σήμερα τη νοτιοανατολική Αυστραλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για την επικράτεια της πρωτεύουσας και τέσσερις πολιτείες: τη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτόρια και την Τασμανία. Προβλέπεται ότι σε ορισμένες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

Στη Μελβούρνη προβλεπόταν μέγιστη θερμοκρασία 39°C το Σάββατο, περίπου 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο του Μαρτίου. Στις 11:10 (τοπική ώρα) ο υδράργυρος έφθανε στους 31,5 βαθμούς Κελσίου.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, την πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για την κατάσβεση 19 δασικών πυρκαγιών.

Τον προηγούμενο μήνα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών στην πολιτεία Βικτόρια.

Η Αυστραλία διανύει μια περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο σχετίζεται με ακραίες καταστάσεις, όπως δασικές πυρκαγιές, κυκλώνες και ξηρασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

