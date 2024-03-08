Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στην Υεμένη - Κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήσε χθες, Πέμπτη, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας, πλήγματα εναντίον τεσσάρων αυτοκινούμενων συστημάτων πυραύλων κρουζ κατά πλοίων επιφανείας (ASCM) των Χούθι και ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), επίσης των Χούθι, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους αντάρτες αυτούς.

Η CENTCOM ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της κατέρριψαν τρία UAV που εξαπολύθηκαν προς τον Κόλπο του Άντεν από περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

