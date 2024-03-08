Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στην Υεμένη - Κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της κατέρριψαν τρία UAV που εξαπολύθηκαν προς τον Κόλπο του Άντεν από περιοχές των Χούθι

Χούθι

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήσε χθες, Πέμπτη, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας, πλήγματα εναντίον τεσσάρων αυτοκινούμενων συστημάτων πυραύλων κρουζ κατά πλοίων επιφανείας (ASCM) των Χούθι και ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), επίσης των Χούθι, σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους αντάρτες αυτούς.

Η CENTCOM ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της κατέρριψαν τρία UAV που εξαπολύθηκαν προς τον Κόλπο του Άντεν από περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι ΗΠΑ Υεμένη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark