Πλοίο που έπλεε ανοικτά της Υεμένης ανέφερε δύο εκρήξεις

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επίθεση με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία ανοικτά της Υεμένης.

Χούθι

Ένα πλοίο που διερχόταν από τον Κόλπο του Άντεν ανοικτά της Υεμένης ανέφερε σήμερα Παρασκευή δύο εκρήξεις που συνέβησαν μπροστά στο σκάφος αυτό, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επίθεση με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία ανοικτά της Υεμένης. "Ο καπετάνιος αναφέρει δύο εκρήξεις μπροστά από το πλοίο. Το πλοίο και το πλήρωμα είναι σώοι και αβλαβείς", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η βρετανική υπηρεσία.

"Συνιστάται στα πλοία να πλέουν με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στη UKMTO", προσέθεσε.

