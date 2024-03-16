Τη διαβεβαίωση ότι όλα όσα θα πρέπει να γίνουν, θα γίνουν, αναφορικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ, έδωσε σήμερα Σάββατο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοινώνοντας το διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, και κληθείς να σχολιάσει το σκάνδαλο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι ένα σκάνδαλο που ταλανίζει όλη την κοινωνία.

"Από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας μπορώ να διαβεβαιώσω την κοινωνία, τον κυπριακό λαό ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Γίνονται ήδη. Έχουμε μάλιστα προχωρήσει και στον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, διότι αφήνονται κάποιοι ισχυρισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να διερευνηθούν. Για αυτό προχωρήσαμε και στον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, για να ενισχύσουν το ανακριτικό έργο. Και είναι σημαντικό ότι, αφότου ολοκληρωθούν οι ανακριτικές διαδικασίες και υπάρχει θέμα, θα πρέπει την ίδια στιγμή, χωρίς να παρεμβαίνω στη δικαστική εξουσία, άμεσα να ληφθούν αποφάσεις" πρόσθεσε ο πρόεδρος της Κύπρου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.