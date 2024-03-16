Στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο και στον ρόλο και στη στρατηγική της Ευρώπης και της Ατλαντικής Συμμαχίας(ΝΑΤΟ), αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, o υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι.

Συγκεκριμένα, ο Ταγιάνι δήλωσε στην εφημερίδα του Μιλάνου:

«Κανείς στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν μίλησε ποτέ για άμεση στρατιωτική επέμβαση, γνωρίζουμε καλά τι είδους συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια σύρραξη, η οποία θα κινδύνευε να εξελιχθεί σε πυρηνική. Και προσθέτω: το ίδιο το ΝΑΤΟ αποφάσισε ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να γίνει μέλος της, μόνο μετά τη λήξη του πολέμου, διότι με το ενδεχόμενο μιας άμεσης ένταξης θα ήμασταν υποχρεωμένοι να παρέμβουμε υπέρ μιας χώρας της Συμμαχίας, η οποία δέχεται επίθεση».

«Έχουμε ταχθεί προς στήριξη μιας χώρας που δέχθηκε μια επίθεση η οποία παραβίασε κάθε διεθνή κανόνα. Πρόκειται για χώρα που βρίσκεται στις πύλες της Ευρώπης. Ο στόχος μας, όμως, είναι να πετύχουμε την ειρήνη, όχι να επεκταθεί ο πόλεμος. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βοηθάμε την Ουκρανία να αντέξει, ο λόγος για τον οποίο δεν θα μείνουν μόνοι, ώστε να φτάσουμε στη λήξη των εχθροπραξιών, χωρίς μια χώρα να έχει κάνει κατοχή στην άλλη. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση, το λέω ξεκάθαρα, με άμεση παρέμβασή μας», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

