Σοκαρισμένοι οι Κύπριοι παρακολουθούν εδώ και μέρες τις αποκαλύψεις για απάτες (αλλά και σεξουαλικά όργια) των μοναχών στο μοναστήρι του Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα ο «Πολίτης» Κύπρου , φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο οι μοναχοί παρασκεύαζαν «μύρο» που τοποθετούσαν στον Τίμιο Σταυρό τον οποίον στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να πείσουν τους πιστούς ότι κάνει θαύματα και γιατρεύει ασθένειες αλλά και σε άλλες θρησκευτικές τελετές (αγιασμούς, εξορκισμούς κλπ).

Όπως φαίνεται στο οπτικογραφημένο υλικό, που καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι, ο ηγούμενος της μονής Νεκτάριος και ο μοναχός Αββακούμ, σε γραφειακό χώρο (προφανώς το γραφείο του ηγουμένου), προετοιμάζουν τον σταυρό, τοποθετώντας το υγρό που ετοίμασαν προηγουμένως.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2023 το πρωί, με τον διάλογο μεταξύ των δύο μοναχών να επικεντρώνεται στην ετοιμασία του «μύρου».

Σε κάποια στιγμή ο μοναχός Αββακούμ κρατά το δοχείο με το κοκτέιλ που ετοιμάστηκε και το κουνά για να ανακατευθεί το μίγμα. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας του σταυρού, ακούγεται ο Νεκτάριος να δίνει οδηγίες στον Αββακούμ να βάλει αρκετό «μύρο» στον σταυρό μέχρι να «κολυμπώσει». Το βίντεο διαψεύδει τα όσα αναφέρει σε κατάθεσή του ο μοναχός Αββακούμ, την οποία επίσης αποκαλύπτει σήμερα ο «Π» (δείτε ΕΔΩ την κατάθεση). Ο μοναχός υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι έβαζε οινόπνευμα στον σταυρό για να αποφευχθεί η μετάδοση ιών.

Όπως αποδεικνύεται από το βίντεο, δεν έβαζαν οινόπνευμα αλλά τοποθετούσαν το μίγμα που ετοιμαζόταν στη μονή.

Η όλη υπόθεση έλαβε διαστάσεις όταν κάμερες της μονής κατέγραψαν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ δύο μοναχών.

Τα σκάνδαλα άρχισαν να αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο και στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν τα ψεύτικα θαύματα και τα οικονομικά της μονής.

