Τουλάχιστον 31.553 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 73.546 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου στη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα Σάββατο το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που διοικεί τον θύλακα.

Περίπου 63 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Σημειώνεται ότι παρά τις διεθνείς αντιδράσεις το Ισραήλ αναμένεται να επιτεθεί στην πόλη Ράφα νότια του θύλακα, όπου έχουν καταφύγει πολλοί Παλαιστίνιοι.

Υποσιτισμός

Ένα στα τρία παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών στη βόρεια Γάζα αντιμετωπίζει τώρα οξύ υποσιτισμό και ο λιμός είναι στον ορίζοντα, δήλωσε στο μεταξύ η κύρια υπηρεσία του ΟΗΕ που λειτουργεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Ο υποσιτισμός των παιδιών εξαπλώνεται γρήγορα και φθάνει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα στη Γάζα", ανέφερε το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή (UNRWA) σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέντε και πλέον μήνες αεροπορικής και χερσαίας ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα, την οποία προκάλεσε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα έχει μετατραπεί σε ερείπια και οι περισσότεροι από τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοί της είναι εκτοπισμένοι και αντιμετωπίζουν μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Νοσοκομεία στη Γάζα κάνουν λόγο για θάνατο παιδιών από υποσιτισμό και αφυδάτωση.

Το διεθνές παρατηρητήριο διατροφικής ανασφάλειας, το IPC (Integrated Food Security Phase Classification), αναμένεται να δημοσιοποιήσει σύντομα έκθεση για την έκταση της κρίσης λιμού στη Γάζα. Τον Δεκέμβριο είχε αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος λιμού στην περίοδο προβολής μέχρι τον Μάιο.

Για να κηρύξει λιμό το IPC, θα πρέπει τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού να υποφέρει από ακραίες ελλείψεις τροφίμων, με ένα στα τρία παιδιά να αντιμετωπίζει οξύ υποσιτισμό και δύο ανθρώπους στους 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή υποσιτισμό και αρρώστια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

