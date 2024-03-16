Ιταλία: Είκοσι τρεις μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Κατάνη από το πλοίο Ocean Viking

Την αποβίβαση είκοσι τριών μεταναστών και προσφύγων από το πλοίο Ocean Viking στο λιμάνι της Κατάνης επέτρεψαν οι ιταλικές αρχές λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας τους.

Συνολικά, το Ocean Viking, το οποίο ανήκει στη ΜΚΟ SOS Méditerranée, διέσωσε -σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις- 359 μετανάστες και πρόσφυγες. Πρόκειται για 265 άνδρες, 31 γυναίκες, 20 ανήλικα με τους γονείς τους και 43 ασυνόδευτα ανήλικα.

Το πλοίο συνεχίζει τώρα το ταξίδι του με προορισμό την Ανκόνα, η οποία υποδείχθηκε από τις ιταλικές αρχές ως «ασφαλές λιμάνι».

Πριν από τρεις ημέρες το Οcean Viking προχώρησε και στη διάσωση 25 μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονταν σε ακυβέρνητο πλοιάριο στην κεντρική Μεσόγειο. Οι διασωθέντες κατήγγειλαν ότι έμειναν αβοήθητοι επί μία εβδομάδα -παρά τις εκκλήσεις τους για βοήθεια- και ότι τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας της δίψας και της πείνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

