Το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από τη Λάρνακα για υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο Φιλολογικό Μνημόσυνο του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Α' Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου Γ' στην Πάφο.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και το σχέδιο «Αμάλθεια» ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του πρώτα και πάνω από όλα για το γεγονός ότι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με επιμονή τυγχάνει αυτής της διεθνούς αναγνώρισης. Σημείωσε ότι «είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που το παρουσίασα στη διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι».

«Να σας αναφέρω ότι το επόμενο εικοσιτετράωρο θα αναχωρήσει το πλοίο από την Λάρνακα, δεν μπορώ να πω την συγκεκριμένη ώρα για λόγους ασφάλειας, αντιλαμβάνεστε», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή από την μια με τα κράτη που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία- είδατε και την σχετική ανακοίνωση- την ίδια στιγμή χαίρομαι γιατί γινόμαστε αποδέκτες μετά τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηλεφωνημάτων από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων ή Υπουργούς Εξωτερικών για να μας εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και οι ίδιοι σε αυτή την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που γίνεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς».

Ο Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί άριστες σχέσεις στην περιοχή με όλα τα γειτονικά κράτη και προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.

«Θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη - σεμνά και ταπεινά πάντα - αυτό που λέμε ότι η χώρα μας, μπορεί, ναι, να αποτελέσει πυρήνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά θέλω να το επαναλάβω, πάντα σεμνά και ταπεινά», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κύπριος ΥΠΕΞ: Αισιοδοξία ότι η επιχείρηση «Αμάλθεια» για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα θα ενεργοποιηθεί το Σαββατοκύριακο

Αισιοδοξία ότι θα ενεργοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο η επιχείρηση «Αμάλθεια» για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, εξέφρασε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κόμπος είπε ότι ο σχεδιασμός είναι για αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ακόμα να ξεκαθαρίσουν. Όσον πιο κοντά πλησιάζουμε στην ώρα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι εντάξει τα στοιχεία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια αισιοδοξία ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει η ενεργοποίηση».

Η άποψη, πρόσθεσε, είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται αλλά ο σκοπός είναι «να μην επηρεάσει η ταχύτητα την αποτελεσματικότητα, και να υπάρχει μια ισορροπία».

Ερωτηθείς αν η πιλοτική απόπλους προχώρησε χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι μιλάμε για το ίδιο, ο πρώτος απόπλους που θα ενεργοποιήσει (το σχέδιο) και «εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κυρίως στην άλλη πλευρά, που δεν είναι δική μας ευθύνη βέβαια, ως Κύπρος, να μην συμβεί κάτι στο χώρο, και εφόσον αυτό γίνει χωρίς πρόβλημα, τότε θεωρούμε ότι ξεκίνησε, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη και τρίτη αποστολή».

Σε ερώτηση για τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι Ισραηλινοί, ο Δρ Κόμπος είπε, «κοιτάξτε, πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό, ο κόσμος λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, μπορεί να κινηθεί προς την βοήθεια». «Μπορεί να υπάρξει κακόβουλη ενέργεια από κάποιους», ανέφερε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία όποιος και αν πει ότι είναι εντάξει δεν μπορούν να προβλεφθούν.

«Είναι επιχειρησιακό ζήτημα επί του εδάφους. Ώσπου να πάει το πλοίο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όταν κοντεύει, όταν φθάσει, όταν ξεφορτώσει, έχει πάρα πολλά στοιχεία, οπότε κανένας δεν μπορεί να σου πει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί είναι σε εμπόλεμη ζώνη που κινούμαστε», σημείωσε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία από τη δική μας σκοπιάς, είναι ότι εμείς έχουμε ευθύνη και ελέγχου του μηχανισμού μας. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα μέρη, υπάρχει η συμμαχία κατά κάποιο τρόπο στο πλαίσιο της οποίας «έχει ο καθένας ένα ρόλο, μια ευθύνη, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει».

Σημείωσε ότι δεν έχει κάποιος την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. «Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, γι' αυτό λέμε εμείς ότι το παράθυρο είναι αυτό το Σαββατοκύριακο εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή, όπως οποιοδήποτε επεισόδιο, είτε στη Γάζα, είτε στο Ισραήλ είτε στα σύνορα με το Λίβανο το οποίο να προκαλέσει αναταραχή το οποίο αντιλαμβάνεστε θα επηρεάσει, ακόμη και ο καιρός μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

