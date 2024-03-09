Η Οτάβα επαναφέρει την χρηματοδότηση της UNRWA λόγω της κατάστασης στη Γάζα

Η καναδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα επαναφέρει τη χρηματοδότηση της UNRWA - του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή - εν μέσω των ερευνών κατά της υπηρεσίας μετά από τις ισραηλινές κατηγορίες.

Ο Καναδάς αποφάσισε να ξαναξεκινήσει την καταβολή πληρωμών προς τον UNRWA λόγω της «καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα», δήλωσε ο Καναδός υπουργός Ανάπτυξης Άχμεντ Χουσέν σε χθεσινή του ανακοίνωση.

Από την Οτάβα αναγνωρίστηκαν οι προσπάθειες της UNRWA να απαντήσει στις βάρος της κατηγορίες κατά ορισμένων μελών του προσωπικού της και να εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της εποπτείας και της λογοδοσίας. Ο Καναδάς θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την υπηρεσία αυτή και τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων.

Η UNRWA έχει βρεθεί αντιμέτωπη με θύελλα αφότου το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 εργαζόμενοί της ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ο ΟΗΕ απέπεμψε αμέσως τους υπαλλήλους του που κατηγορήθηκαν και άρχισε να διενεργεί εσωτερική έρευνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέθεσε σε ανεξάρτητη ομάδα αποστολή αξιολόγησης της UNRWA και της «ουδετερότητάς» της.

Όμως 16 χώρες - εκ των οποίων και ο Καναδάς - ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους στην υπηρεσία, ήδη αντιμέτωπη με χρόνιο πρόβλημα υποχρηματοδότησης. Κι αυτό παρότι οι κατηγορίες παραμένουν «ανεπιβεβαίωτες», υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, που είχε ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ πως «δεν έχει προσκομίσει καμιά απόδειξη» για τη φερόμενη εμπλοκή των εργαζομένων της στην επίθεση. Την Δευτέρα ο Λαζαρινί δήλωσε ότι η διάλυση της UNRWA θα συνεπαγόταν τη θυσία «μιας ολόκληρης γενιάς παιδιών» και θα «έσπερνε» μελλοντικούς πολέμους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

