Πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα αναμένεται να αποπλεύσει αυτό το Σαββατοκύριακο από την Κύπρο

Το ισπανικό σκάφος, Open Arms, αναμένεται να αποπλεύσει αυτό το Σαββατοκύριακο, με προορισμό τη Γάζα για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους άμαχους Παλαιστίνιους που κινδυνεύουν με λιμό.

Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Κύπρο, την πλησιέστερη χώρα της ΕΕ στη Γάζα, και πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή.

.@WCKitchen has a simple motto: Feed the hungry yesterday. Don’t plan, adapt! People of North Gaza are desperate. Now a weeks old plan with @openarms_found in finally in the final stages. To land in the beaches of Gaza with 200 pallets. And to do it everyday, increasing the… pic.twitter.com/QmUxEFYMLY — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) March 8, 2024

Χωρίς τη λειτουργία λιμανιού, αλλά και τα ρηχά νερά, δυσχεραίνουν το έργο του καθώς δεν είναι ακόμη σαφές πού θα δέσει όταν φτάσει στη Γάζα. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας βρίσκεται στα πρόθυρα του λιμού και τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα.

Το πλοίο, που αναμένεται να φτάσει στη Γάζα τις επόμενες ημέρες, ανήκει στην ομώνυμη ισπανική φιλανθρωπική οργάνωση Open Arms.

Θα ρυμουλκήσει μια φορτηγίδα φορτωμένη με 200 τόνους τροφίμων που παρέχονται από την αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, δήλωσε στο Associated Press ο ιδρυτής της Open Arms ,Όσκαρ Καμπς.

Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι της Λάρνακας της Κύπρου αυτό το Σαββατοκύριακο και θα χρειαστούν περίπου δύο με τρεις ημέρες για να φτάσει σε άγνωστη τοποθεσία στα ανοικτά των ακτών της Γάζας, είπε ο Καμπς στο πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόσθεσε ότι το τελευταίο μίλι του ταξιδιού, που είναι περίπου 216 ναυτικά μίλια συνολικά, θα είναι «η πιο περίπλοκη επιχείρηση», αλλά πρόσθεσε ότι δεν «ενδιαφερόταν καθόλου για την ασφάλεια».

Στο σημείο προορισμού, μια ομάδα από το World Central Kitchen κατασκεύασε μια προβλήτα για να λάβει τη βοήθεια, είπε ο ίδιος. Η ομάδα διαθέτει 60 κουζίνες σε όλη τη Γάζα, όπου θα μπορεί να διανέμει τα τρόφιμα.

«Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια ανυπέρβλητη πρόκληση είναι τώρα στα πρόθυρα της υλοποίησης», γράφει σε ανάρτησή του στον λογαριασμό X του Open Arms.

«Το ρυμουλκό μας είναι έτοιμο να αποπλεύσει αμέσως, φορτωμένο με τόνους τροφίμων, νερού και ζωτικής σημασίας προμήθειες για τους Παλαιστίνιους αμάχους».

Η World Central Kitchen είπε ότι προετοιμαζόταν για το ταξίδι εδώ και εβδομάδες, περιμένοντας να ανοίξει η ναυτιλιακή διαδρομή.

Τον θαλάσσιο διάδρομο ανακοίνωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Παρασκευή, ενώ βρισκόταν στην Κύπρο και έρχεται μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μία προσωρινή πλωτό προβλήτα στην ακτογραμμή της Γάζας.

Το Πεντάγωνο αργότερα είπε ότι θα χρειαζόταν έως και 60 ημέρες για να ολοκληρωθεί ενώ θα χρειαστούν περίπου 1.000 στρατιώτες για να κατασκευαστεί με κανέναν από τους οποίους ωστόσο να βγαίνει στη στεριά.

Το λιμάνι θα μπορεί να δέχεται μεγάλα πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και προσωρινά καταφύγια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι αρχικές αποστολές θα φτάσουν μέσω Κύπρου, όπου θα πραγματοποιηθούν ισραηλινές επιθεωρήσεις ασφαλείας.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι η προβλήτα θα μπορούσε να βοηθήσει στην παράδοση έως και 2 εκατομμυρίων γευμάτων κάθε μέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.