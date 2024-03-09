Πλωτή προβλήτα θα κατασκευάσει ο αμερικανικός στρατός για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, η οποία θα επιτρέψει την παράδοση 2 εκατομμυρίων γευμάτων καθημερινά, σύμφωνα με την Washington Post.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κατασκευή θα διαρκέσει έως και δύο μήνες και θα απαιτήσει 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες που θα παραμείνουν στα ανοιχτά, λένε αξιωματούχοι.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός στρατός αναμένει ότι η πλωτή προβλήτα, που θα κατασκευαστεί στα ανοικτά της ακτογραμμής της Γάζας τις επόμενες εβδομάδες, θα επιτρέψει την παράδοση 2 εκατομμυρίων γευμάτων καθημερινά σε Παλαιστίνιους, δήλωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή, περιγράφοντας έτσι το σχέδιό του για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης εκεί χωρίς την ανάπτυξη αμερικανικού προσωπικού απευθείας στην εμπόλεμη ζώνη.

Η κατασκευή της υπεράκτιας προβλήτας και του διαδρόμου που θα τη συνδέει με την ξηρά θα διαρκέσει έως και 60 ημέρες και θα απαιτήσει περίπου 1.000 στρατιώτες των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης την Πέμπτη, την ώρα που οι ελπίδες εξασθενούν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εν μέσω σκληρής κριτικής που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει για την τεράστια προμήθεια όπλων των ΗΠΑ που συνέβαλαν στον τεράστιο αριθμό νεκρών αμάχων της σύγκρουσης αναφέρει η Washington Post.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου «θαλάσσιου διαδρόμου» που οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την κατάσταση.

Το λιμάνι βαθέων υδάτων του Ισραήλ στο Ashdod απέχει λιγότερο από 25 μίλια από τη Γάζα, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να ανοίξουν τη βόρεια συνοριακή του διέλευση. Το λιμάνι El Arish της Αιγύπτου, ακριβώς νότια της Γάζας, υπήρξε βασικό σημείο άφιξης για βοήθεια. Αλλά όλες οι αποστολές πρέπει να περάσουν από μια επίπονη διαδικασία φόρτωσης σε φορτηγά που πρέπει στη συνέχεια να επιθεωρηθούν σε χώρο ελεγχόμενο από τις ισραηλινές δυνάμεις, να εκφορτωθούν και να φορτωθούν ξανά για να ενταχθούν στη συνέχεια σε ένα κονβόι οχημάτων που περιμένουν να εισέλθουν στο παλαιστινιακό έδαφος.

Αμερικανικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένης της 7ης Ταξιαρχίας Μεταφορών του Στρατού με έδρα τη Βιρτζίνια, θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Η επιχείρηση θα περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτής προβλήτας στη θάλασσα που θα επιτρέπει στα πλοία να παραδίδουν βοήθεια, η οποία στη συνέχεια θα φορτώνεται σε πλοία υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού και θα εκφορτώνεται σε πλωτό μονοπάτι. Ο πεζόδρομος με δύο λωρίδες, μήκους περίπου 1.800 ποδιών, θα οδηγεί σε ένα σημείο στην ξηρά και θα παραλαμβάνεται ασφαλιστεί στο έδαφος από μη αμερικανικό προσωπικό. Στη συνέχεια, τα φορτηγά θα έχουν πρόσβαση στο διάδρομο για να παραλάβουν και να μεταφέρουν τη βοήθεια.

Η Ουάσιγκτον μαζί με άλλες χώρες της περιοχής, τα Ηνωμένα Έθνη και ανθρωπιστικές ομάδες θα καθορίσουν πώς θα διανεμηθεί η βοήθεια μόλις φτάσει στην ξηρά, είπε ο Ράιντερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.