Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν διατύπωσε ξανά τον θαυμασμό που τρέφει για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή τους χθες Παρασκευή στη Φλόριντα, αποκαλώντας τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα «πρόεδρο της ειρήνης».

«Εμείς οι Ούγγροι έχουμε μόνο ένα πράγμα να κάνουμε, και αυτό είναι να παραδεχόμαστε με ειλικρίνεια: Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και θα ήταν καλύτερο για την Ουγγαρία αν ο κ. πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεφε (στην εξουσία)», είπε ο Ορμπάν σε δηλώσεις του που ακούγονται σε ένα βίντεο κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην κατοικία του μεγιστάνα στο Μαρ-α-Λάγκο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, υπήρχε ειρήνη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και αυτοί οι πόλεμοι δεν θα υπήρχαν σήμερα αν (ο Τραμπ) ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, υποστήριξε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Τραμπ είχε «προσφέρει σεβασμό στον κόσμο και έτσι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ειρήνη», σύμφωνα με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο θα αναζωογονήσει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια δεύτερη προεδρική θητεία και θα τεθεί στην εκλογική μάχη για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του Νοεμβρίου.

Σε μια προεκλογική του εμφάνιση στην Πενσυλβάνια χθες το βράδυ, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χλεύασε το γεγονός ότι ο Τραμπ συνάντησε τον αρχηγό μιας κυβέρνησης της Ευρώπης «ο οποίος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύει ότι η δημοκρατία λειτουργεί».

Τραμπ και Ορμπάν σχεδίασαν να δειπνήσουν μαζί και να παρευρεθούν σε μια συναυλία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ορμπάν, Μπερταλάν Χαβάσι, σύμφωνα με το ουγγρικό πρακτορείο ειδήσεων MTI. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πίτερ Σίγιαρτο.

Πριν από τη συνάντησή τους, ο Ορμπάν παρευρέθηκε επίσης στο συντηρητικό Heritage Foundation στην Ουάσινγκτον και συναντήθηκε με τον πρώην επικεφαλής σύμβουλο του Τραμπ, γνωστό ακροδεξιό Στιβ Μπάνον.

Τραμπ και Ορμπάν επαινούν τακτικά ο ένας τον άλλο δημόσια. Ο Ορμπάν, πρωθυπουργός στην Ουγγαρία από το 2010, ήταν ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που είχε διατυπώσει ανοιχτά την υποστήριξή του στον Τραμπ ακόμη και πριν από την εκλογή του ως Αμερικανός πρόεδρος στις εκλογές του 2016.

Οι δύο λαϊκιστές μοιράζονται κοινές πολιτικές ιδεολογίες, με τον Μπάνον να είχε αναφερθεί κάποτε στον Ούγγρο πρωθυπουργό ως τον «Τραμπ πριν τον Τραμπ».

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας στο παρελθόν έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για μια σειρά αυταρχικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ορμπάν διατηρεί επίσης καλές σχέσεις με τον Πούτιν και εναντιώνεται συχνά στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

