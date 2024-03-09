Συνάντηση των επικεφαλής Μοσάντ και CIA για νέα συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Οι επικεφαλής των ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών - Μοσάντ και CIA - συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας για νέα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές, οι οποίες κατηγόρησαν παράλληλα τη Χαμάς για σκλήρυνση της στάσης της.

«Ο αρχηγός της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα συναντήθηκε χθες (Παρασκευή) με τον αρχηγό της CIA Ουίλιαμ Μπερνς στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για να προχωρήσουμε προς μια άλλη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσε που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Οι επαφές και η συνεργασία με τους διαμεσολαβητές συνεχίζονται διαρκώςς σε μια προσπάθεια να μειώσουμε την ένταση των διαφορών και να προχωρήσουμε προς επίτευξη συμφωνιών», σημειώνεται στην ισραηλινή ανακοίνωση.

Εντούτοις, «προς το παρόν, η Χαμάς εμμένει στις θέσεις της σαν κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για μια συμφωνία και προσπαθεί να συνεχίσει την ανάφλεξη στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού», κατήγγειλαν οι ισραηλινές.

Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα κάνει «κανένα συμβιβασμό» στα αιτήματά του για μια οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε αντάλλαγμα οποιασδήποτε συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια κατάπαυση των εχθροπραξιών πριν από το Ραμαζάνι, το οποίο ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι θα είναι «δύσκολο» να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός πριν από το Ραμαζάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

