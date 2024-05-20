Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, εξέφρασε στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Ερντογάν τόνισε, ωστόσο, ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα με μία ή δύο συναντήσεις, επεσήμανε όμως ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μοιράζονται «την ίδια αίσθηση», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου στο υπουργικό συμβούλιο:

«Φυσικά δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα με ένα – δυο συναντήσεις. Ωστόσο δεν θα διστάσομε να αναζητήσουμε πεδίο συμφωνίας σε θέματα κοινού συμφέροντος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν για την επίσκεψη Μητσοτάκη και τα ελληνοτουρκικά μετά της συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Δήλωση Ερντογάν:

«Η επίσκεψη που πραγματοποίησε στη χώρα μας ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Μητσοτάκης αποτέλεσε την τελευταία ένδειξη της βούλησής μας να ανοίξουμε μία νέα σελίδα στις σχέσεις μας.

Είμαστε ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση τρίτων μερών, στο πλαίσιο του δικαίου μεταξύ γειτόνων.

Φυσικά δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα με ένα – δυο συναντήσεις. Ωστόσο δεν θα διστάσουμε να αναζητήσουμε πεδίο συμφωνίας σε θέματα κοινού συμφέροντος. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί υπομονή και αντοχή.

Βλέπουμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης μοιράζεται την ίδια αίσθηση μαζί μας. Γνωρίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν, πρώτα ο Θεός, θα προχωρήσουμε τη διαδικασία με αποφασιστικότητα. Η απόσταση που διανύσαμε με την Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες χώρες της περιοχής μας.

Η Τουρκία δεν αφήνει χωρίς απάντηση το χέρι που της απλώνεται, δεν θα το αφήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης».

