Θρίλερ στην Ηλεία. Μία γυναίκα, υπήκοος Νεπάλ, εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Βουπρασίας. Την γυναίκα εντόπισαν ομοεθνείς της, οι οποίοι και την ανέσυραν μεταφέροντας την στο Κέντρο Υγείας Βάρδας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές και έρευνες πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Βάρδας.

