Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες την ευθύνη για πλήγματα εναντίον αμερικανικού πλοίου το οποίο κινείτο στον Κόλπο του Άντεν, νέα επίθεση του κινήματος αυτού, υποστηριζόμενου από το Ιράν, εναντίον σκαφών του εμπορικού ναυτικού, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ναυτικό των υεμενίτικων ένοπλων δυνάμεων (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Χούθι τον ένοπλο βραχίονά τους) διεξήγαγε στοχευμένη επιχείρηση με πυραύλους εναντίον αμερικανικού πλοίου, του Chem Ranger, στον Κόλπο του Άντεν», ορισμένοι από τους οποίους «έπληξαν τον στόχο τους», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το Chem Ranger είναι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, που πλέει τις τελευταίες ημέρες στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

«Η ανταπόδοση στις αμερικανικές και βρετανικές επιθέσεις είναι αναπόφευκτη» και «κάθε νέα επίθεση θα τιμωρείται», πρόσθεσαν οι υεμενίτες αντάρτες, που διαβεβαιώνουν ότι στο στόχαστρό τους μπαίνουν μόνο πλοία που πάνε στο Ισραήλ «όσο δεν εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός και δεν αίρεται η πολιορκία στη Γάζα».

Οι ΗΠΑ έπληξαν χθες Πέμπτη —για πέμπτη φορά— θέσεις των Χούθι στην Υεμένη, σε ανταπόδοση στις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο.

Επρόκειτο για τη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να καταστραφούν πύραυλοι των Χούθι, τους οποίους η Ουάσιγκτον ενέταξε ξανά προχθές Τετάρτη στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές» οργανώσεις που καταρτίζει.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε χθες πως οι αμερικανικές επιδρομές θα συνεχιστούν όσο οι Χούθι απειλούν τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα στα ανοικτά της Υεμένης.

Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει επιτεθεί σε δεκάδες εμπορικά πλοία τα οποία κατ’ αυτό «συνδέονταν με το Ισραήλ» στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις του ανάγκασαν πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τη διέλευση των στόλων τους από την Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

