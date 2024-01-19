Το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Πέμπτη το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση δημόσιων δαπανών έως τις αρχές Μαρτίου, αποτρέποντας έτσι το λεγόμενο «shutdown» – δηλαδή την αναστολή λειτουργίας πολλών υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Μετά τη Γερουσία, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο κι απομένει πλέον η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 314 ψήφους υπέρ έναντι 108 κατά (106 Ρεπουμπλικάνων και δύο Δημοκρατικών).

Νωρίτερα, εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ έναντι 18 κατά. Όλα τα «όχι» προήλθαν από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές.

«Έχουμε καλά νέα για την Αμερική. Δεν θα υπάρξει shutdown την Παρασκευή», είχε διαβεβαιώσει ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, κάνοντας λόγο για διακομματική συναίνεση.

Τα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που συγκρούονται εδώ και μήνες για τις δημόσιες δαπάνες, επίσπευσαν τις διαδικασίες καθώς εξαντλείται αυτήν την εβδομάδα η χρηματοδότηση ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ένας ακόμη λόγος ήταν η επικείμενη κακοκαιρία, που απειλεί να ματαιώσει την αναχώρηση βουλευτών και γερουσιαστών από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.