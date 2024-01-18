Ο αριθμός των θανάτων υπερβαίνει πλέον τον αριθμό των γεννήσεων στην Κίνα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο συναπτά έτη μείωσης του πληθυσμού της, τόνισε κατά την έναρξη του 3ου συνεδρίου του Economist στην Αθήνα για το Δημογραφικό η συντάκτρια του The Democracy Index και επικεφαλής αναλύτρια για την Ελλάδα του The Economist Group, Joan Hoey, αναφερόμενη σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διεθνούς δημογραφικής κρίσης που είναι σε πλήρη εξέλιξη ανά τον κόσμο.



Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας-γυναικολόγος, ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής, Πρόεδρος ΔΣ Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» Ομίλου ΥΓΕΙΑ της Hellenic Healthcare Group, Ιδρυτής και Πρόεδρος της HOPEgenesis:



Τα τελευταία 15 χρόνια ο ετήσιος ρυθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά σχεδόν 50%, περνώντας από τις 120.000 γεννήσεις το 2010 στις 73.000 γεννήσεις το 2023, επεσήμανε ο κ. Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας-γυναικολόγος, ενδοσκοπικός χειρουργός αναπαραγωγής, Πρόεδρος ΔΣ Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» Ομίλου ΥΓΕΙΑ της Hellenic Healthcare Group, Ιδρυτής και Πρόεδρος της HOPEgenesis. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα - όπως και η Ευρώπη - βρίσκεται στο χείλος μιας πολιτισμικής, πολιτικής και φυσικά οικονομικής αλλαγής η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τα επόμενα χρόνια. Αναφερόμενος στις απαιτούμενες πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογράμμισε τρεις κεντρικούς άξονες: μέτρα υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών, αντιστροφή του brain drain που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης και ενέργειες που θα συνδυάζουν το μεταναστευτικό με τον κατάλληλο τρόπο.



Sarah Harper, Διευθύντρια του Ινστιτούτου για τη Γήρανση του Πληθυσμού της Οξφόρδης, πρ. Σύμβουλος του Συμβουλίου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη και την τεχνολογία:



Από 8 δισ. ανθρώπους σήμερα, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί ίσως στα 10 δισ. μέχρι το 2085, τόνισε η δρ. Sarah Harper, Διευθύντρια του Ινστιτούτου για τη Γήρανση του Πληθυσμού της Οξφόρδης, πρ. Σύμβουλος του Συμβουλίου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιστήμη και την τεχνολογία. Περιγράφοντας τις συνθήκες που οδηγούν διεθνώς στη δημογραφική γήρανση, παρατήρησε ότι η σύγχρονη γυναίκα έχει πολιτισμικά απαλλαγεί από την υποχρέωση να γεννήσει: «εκπαιδεύοντας τις γυναίκες, αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτονται, τις ενδυναμώνεις να επιλέξουν». Η ίδια μίλησε για την ανάγκη έμμεσα υποστηρικτικών κρατικών πολιτικών στους τομείς της δημόσιας υγείας και της φροντίδας των παιδιών. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι καλά εκπαιδευμένοι ηλικιωμένοι δεν χρειάζεται πλέον να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 60, καθώς μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ως εργαζόμενοι που θα καταβάλλουν φόρους στα κρατικά ταμεία.



Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας:



Περισσότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται σύνταξη και λιγότεροι άνθρωποι θα υπάρχουν για να δουλεύουν, επεσήμανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν και θα απαιτηθούν δύσκολες αποφάσεις τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Παρατήρησε δε ότι η γήρανση του πληθυσμού σημαίνει αύξηση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσο προσθέτει κανείς τις νέες τεχνολογίες, τα νέα φάρμακα και τις νέες θεραπείες. «Δεν έχουμε τις λύσεις, όμως έχουμε συνειδητοποιήσει απολύτως το μέγεθος του προβλήματος και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Ως προς τον ρόλο του μεταναστευτικού τόνισε ότι «το χρειαζόμαστε αλλά υπό συγκεκριμένους όρους», σημειώνοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός οι ανησυχίες των πολιτών αφετέρου τα δικαιώματα των μεταναστών.

