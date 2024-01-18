Μπάιντεν: Τα χτυπήματα στην Υεμένη θα συνεχιστούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι τα αμερικανο-βρετανικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη θα συνεχιστούν όσο οι σιίτες αντάρτες συνεχίζουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.
Σε ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο σχετικά με τα πλήγματα στην Υεμένη, ο Μπάιντεν απάντησε: "Έχουν σταματήσει τους Χούθι; Όχι. Πρόκειται να συνεχίσουν; Ναι".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
