Γκουτέρες: Kαλεί το Ιράν και το Πακιστάν να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα, δια του εκπροσώπου του, ότι "ανησυχεί πολύ από την πρόσφατη ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν και του Πακιστάν" εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.

Ο Γκουτέρες "προτρέπει τις δύο χώρες να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση των εντάσεων", πρόσθεσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ σε ανακοίνωση, καλώντας τις δύο χώρες να διευθετήσουν τις διαφορές τους "με τον διάλογο και τη συνεργασία".

"Ο γενικός γραμματέας υπογραμμίζει ότι όλες οι ανησυχίες για την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειρηνικά μέσα, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας", δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε σήμερα επιδρομές εναντίον αυτονομιστών μαχητών εντός του Ιράν, σε μια επίθεση αντιποίνων δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι έπληξε τις βάσεις άλλης οργάνωσης εντός του πακιστανικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

