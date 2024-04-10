Οι αντάρτες Χούθι υποστήριξαν την Τετάρτη ότι επιτέθηκαν σε τέσσερα πλοία στον Κόλπο του Άντεν, μεταξύ αυτών και σε ένα αντιτορπιλικό των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, κατονόμασαν τα εμπορικά πλοία MSC DARWIN, MSC GINA και MV YORKTOWN. Δεν κατονομάζουν το αμερικανικό αντιτορπιλικό.

Έως στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τη διοίκηση των δυτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.