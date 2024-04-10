Καιρίδης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου: Ιστορική μέρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Τομή για τη διαχείριση του μεταναστευτικού χαρακτηρίζει την ψήφιση του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ε.Ε σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης.

«Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις τριών ετών, υπερψηφίστηκε σήμερα το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια μεγάλη τομή και ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια κοινή, και γι' αυτό περισσότερο αποτελεσματική, διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων του καιρού μας», επισημαίνει ο υπουργός συμπληρώνοντας παράλληλα:

«Η ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, υποστήριξε αυτή την προσπάθεια και σήμερα χαιρετίζουμε τη θετική της κατάληξη. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική μέρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε ένα κρίσιμο ζήτημα γύρω από το οποίο κάποιοι προτιμούσαν τον διχασμό παρά τη συναίνεση. Σήμερα αποδείξαμε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί μπορούν ενωμένοι να τα καταφέρουν καλύτερα».

Πηγή: skai.gr

