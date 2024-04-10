Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στη Βολιβία

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 162 χιλιομέτρων

Βολιβία

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών Ρίχτερ έπληξε τη Βολιβία αργά την Τετάρτη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 162 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολιβία Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark