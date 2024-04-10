Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στη Βολιβία

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών Ρίχτερ έπληξε τη Βολιβία αργά την Τετάρτη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 162 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.



❗💥🇧🇴 - M5.0 earthquake around 66 km W of Patacamaya, Bolivia. pic.twitter.com/GBcbsi2Ja6 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 10, 2024

Πηγή: skai.gr

