Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στη Βολιβία

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών Ρίχτερ έπληξε τη Βολιβία αργά την Τετάρτη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 162 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
❗💥🇧🇴 - M5.0 earthquake around 66 km W of Patacamaya, Bolivia. pic.twitter.com/GBcbsi2Ja6— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 10, 2024
Πηγή: skai.gr
