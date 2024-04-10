Ντόναλντ Τουσκ: Η Πολωνία δεν θα δεχτεί τον μηχανισμό μετεγκατάστασης μεταναστών

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Πολωνία δεν θα δεχτεί μηχανισμό μετεγκατάστασης μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την έγκριση τoυ νέου νομοθετικού πλαισίου για τη μετανάστευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Τετάρτη το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου που προβλέπει τη μείωση του χρόνου για τις διαδικασίες ασφάλειας και ασύλου και την αύξηση των επιστροφών μεταναστών για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.



